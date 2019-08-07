تهديد جديد للكويت وسلطنة عمان

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الكويت وسلطنة عمان
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متابعات-علا خطاب

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كشف تقرير دولي، عن أن 11 دولة عربية من إجمالي 17 دولة تعتبر موطنًا لأكثر من ربع سكان العالم، مهددة بالجفاف والفقر المائي، مشيرًا إلى أن من أبرزه هذه الدول، قطر والسعودية والكويت.

وقال: "أطلس قنوات المياه" في تقرير نشره موقع معهد الموارد العالمية "دبليو آر إي"، إن حوالي ربع سكان العالم يواجهون نقصًا وشيكًا في المياه الصالحة للشرب.

وبحسب الموقع فإن 17 دولة تعتبر موطنًا لأكثر من ربع سكان العالم، مشيرًا إلى أنها تعاني من مستويات مرتفعة للغاية ما وصفه بـ”الإجهاد المائي”، مشيرًا إلى أن المياه قد تنضب في هذه المناطق قريبًا.

وبحسب التقرير، فإن قائمة الدول، التي تعاني من خطر وشيك في نضوب المياه في مقدمتها: قطر، فلسطين، لبنان، إيران، الأردن، ليبيا، الكويت، السعودية، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، سان مارينو، البحرين، الهند، باكستان، تركمانستان، وسلطنة عمان.

وقال التقرير، إن منطقة الشرق الأوسط ستكون الخاسر الأكبر، من ندرة المياه المرتبطة بالمناخ، مشيرا إلى أن الخسائر تقدر بنسبة ستتراوح بين 6 و14 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.


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