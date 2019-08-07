نجل الرئيس «صالح» يكشف حقيقة إطلاق سراح شقيقه

07 أغسطس 2019 - 01:07 م

قال قائد قوات المقاومة الوطنية في الجيش اليمني، التابع للحكومة الشرعية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح إن شقيقه، محمد، ما زال في السجن، لافتًا إلى مرور عامين على احتجازه.





وأوضح صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "عامان وأنت في سجنك يا محمد، شهادة وطنية عظيمة".