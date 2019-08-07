نجل الرئيس «صالح» يكشف حقيقة إطلاق سراح شقيقه

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الجيش اليمني

طارق صالح

علي عبد صالح

قال قائد قوات المقاومة الوطنية في الجيش اليمني، التابع للحكومة الشرعية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح إن شقيقه، محمد، ما زال في السجن، لافتًا إلى مرور عامين على احتجازه.
وأوضح صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":  "عامان وأنت في سجنك يا محمد، شهادة وطنية عظيمة".

وتابع صالح: "في جبهاتنا نتذكر شجاعتك وبطولتك وإقدامك، ونستمد منها الإرادة والثبات. وكأخ لك مؤمن بأنك فخر لوالدك الذي قاتل من أول العمر حتى توفاه الله، وفخر لعائلتك وأصدقائك ومحبيك ”.

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