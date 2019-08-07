مستشار بن زايد: كمال بلاطة شجعني على هذا الأمر

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مستشار بن زايد

عبد الخالق عبدالله

كمال بلاطة

علق الأكاديمي والمستشار السابق لمحمد بن زايد، عبد الخالق عبد الله، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على  رحيل الفنان التشكيلي والمؤرخ الفني الفلسطيني، كمال بلاطة، موضحًا أن تعلم منه الكثير.

وكتبت "عبد الخالق" في تغريدته: "رحم الله المبدع والفنان كمال بلاطة، كان فعلاً من أروع الناس الذين تعرفت عليهم خلقا وتواضعا وزادني شغفا وحبا في الفن وارتباطا بالثقافة الأصيلة حينما كنت أعد رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه في واشنطن".

وقد توفي كمال بلاطة الفنان التشكيلي والمؤرخ الفني الفلسطيني ابن مدينة القدس، في العاصمة الالمانية، برلين، أمس الثلاثاء.

و"بلاطة" المولود في القدس عام 1942 بدأ مشواره الفني خطاطا ورساما حروفيا وأخلص لقضيته الفلسطينية، وكان في البدايات رساما تشخيصيا مباشرا قبل أن يتحول للمدرسة التجريدية ويرسم بلغة العالم الكبير متقاطعا بذلك مع مسيرة الشاعر محمود درويش، الذي ارتقى وحلّق للعالمية بفضل نتاجه الإنساني القائم على الجمالية في جوهره.


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