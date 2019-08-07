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تنفصل عن خطيبها قبل 4 أيام من الزفاف .. السبب صادم

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أرشيفية
أرشيفية

علي محمود

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خطيب

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انفصال

عروس

قررت عروس كندية، تدعى "سوزان" -دون سابق إنذار- إلغاء حفل زفافها والانفصال عن خطيبها قبل 4 أيام من الموعد المحدد للزفاف، لسبب أصاب عائلتها وأصدقاءها بالذهول والصدمة.
حددت سوزان في دعوة الزفاف، أن يقوم المدعوون بدفع مبلغ مالي يبلغ قدره 1500 دولار مقابل حضور حفل الزفاف، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

"كيف نقيم حفلًا دون تمويل مناسب"، بهذه الجملة بررت سوزان إصرارها على تحمل المدعوين تكاليف الحفل، وهو ما لم يلق القبول من المدعوين، رغم محاولاتٍ عدة من خطيبها بإقامة حفل زفاف رخيص بـ"فيجاس"، إلا أنها رفضت اقتراحه وأصرت على إقامة حفل ضخم ومميز وسط أقاربها وأصدقائها.

وانهارت أحلام سوزان، بالحصول على الدعم المالي وهو ما جعلها ترفض إقامة حفل زفاف منخفض التكاليف فقرر خطيبها التخلي عنها وإنهاء علاقته بها.

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