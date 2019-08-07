قصة أشهر صفعة فى تاريخ السينما المصرية

كشف الراحل عماد حمدي، في حوار تليفزيوني نادر مع الإعلامي مفيد فوزي، عن كواليس مشهد "الصفعة" الشهير الذي جمعه بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ في فيلم "الخطايا".

تحدث عماد حمدي عن موهبة عبد الحليم حافظ، ووصفه أنه كان ممثل ومطرب بارع، يتقن التمثيل أمام الكاميرا، وعندما يبدأ الغناء يتحول إلى مطرب رائع.

أضاف أن مشهد المواجهة الذي جمعهما في فيلم "الخطايا" تم تصويره من أول مرة، وأصر عبد الحليم حافظ أن تكون الصفعة حقيقية لإضفاء المصداقية على المشهد.

تابع عماد حمدي أنه صفع عبد الحليم حافظ بقوة، دون أن يهتز الأخير الذي كان يبكي في حواره، ومن شدة الصفعة طارت دموعه إلى البدلة التي كان يرتديها عماد حمدي.

استطرد أنه كان مترددًا قبل تصوير المشهد في صفع عبد الحليم حافظ، إلا أن الأخير أصر على تنفيذها بشكل حقيقي، مشيرًا إلى أنه عقب عرض الفيلم، وجه إليه الجمهور اللوم الشديد لصفعه عبد الحليم حافظ بما له من محبة في قلوبهم.