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أحمد فلوكس يهاجم متابعيه بسبب طليقته

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أحمد فلوكس وهنا شيحة
أحمد فلوكس وهنا شيحة

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

هنا شيحة

فلوكس

شن الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه على إنستجرام، هجومًا شرسًا على إحدى متابعاته، بسبب مهاجمتها لطليقته الفنانة هنا شيحة، بعدما نشر "فلوكس" تعليقًا يهاجم من خلاله المنافقين.

وظنت المتابعة أن أحمد فلوكس، يقصد بكلامه، هنا شيحة، فكتبت المتابعة في تعليقها: "قتلتونا بالألغاز.. شيحة أصلا ما وحدة بتاعة زواج، وأنت غلطت لما تزوجتها، والعيش بالأطلال ماراح ينفع!، وأنت ذكي وأحلى منها هي أصلا ما عندها ذرة جمال وأنوثة".

من جهته، رد أحمد فلوكس على متابعته،: "إيه اللي انتي كاتباه ده؟، أولا أنت مالك؟، ثانيا ألغاز إيه؟ إنتي قاعدة فاضية وبتشتغلي نفسك ولا إيه بالظبط، ثالثا أنت إزاي تقولي على هنا الكلام ده؟".

وتابع فلوكس: "انتي تعرفيها أو تعرفي أهلها عشان تقولي كلام عليها زي ده.. لتقل خيرًا أو تصمت يعني تخرسي.. رابعا مين العبقري اللي قال إني بنزل كلام لـ هنا؟، عيب الكلام ده وما يصحش أبدًا تغلطي في هنا، أولا لأنها فنانة كبيرة ومعروفة، وبنت أصل وناس ومحترمة".

واختتم أحمد فلوكس، رده: "ثانيًا.. لأنها كانت مراتي يعني كانت أنا.. عيب عيب عيب.. ما يصحش نهائي".



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