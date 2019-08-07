داخل مسجد.. فضيحة لمصريتين بالكويت مع فتاة

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مسجد السيدة زينب
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وكالات - الدويني فولي

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الكويت

مسجد

سرقة

مصرية

شهدت الكويت، واقعة مؤسفة حيث حاولت فتاتان مصريتان سرقة هاتف فتاة كويتية داخل مسجد والتعدي عليها بالضرب المبرح، ما دفع الأخيرة إلى الاستنجاد بالشرطة التي ألقت القبض عليهما، حسب رواية صحف محلية كويتية.

وحسب صحف محلية كويتية، تعرضت مواطنة كويتية للاعتداء بالضرب ومحاولة سرقة هاتفها النقال من قبل وافدتين من الجنسية المصرية داخل مسجد في منطقة السالمية.

ونقلت صحيفة الراى عن مصدر أمني، أن مواطنة دخلت أحد المساجد في منطقة السالمية لأداء صلاة العصر وتصادفت مع مصرية وقالت «لها ليش ما تمشطين شعرك»، مضيفًا أن الأمر تطور إلى مشادة بينهما، فحضرت مصرية أخرى وتكاتفت مع ابنة جلدتها ضد المواطنة وتطورت المشادة إلى ضرب المواطنة من قبلهما ومحاولة سرقة هاتفها النقال.

وقال المصدر إن المواطنة سارعت بالاستنجاد بالعمليات وحضر رجال الامن وقاموا بضبط الوافدتين المصريتين، مؤكدًا أنه بعد التدقيق على سجلهما تبين أنه حافل بقضايا السرقة والضرب، وسجلت بحقهما جنحة.

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