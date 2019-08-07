  • الأربعاء 07 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:54 ص
بحث متقدم
لدكتور سعد الدين الهلاليأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف

سعد الدين الهلالي: هذا ما يفعله شيوخ الفتنة بالخارج

مسجد السيدة زينب

داخل مسجد.. فضيحة لمصريتين بالكويت مع فتاة

احتجاجات إسرائيل

ياسر عرفات وإسماعيل هنية في قلب تل أبيب.. ما القصة؟

السودان

قيادي سوداني: سنقف مع السعودية "قاتلا أو مقتولا"

خلية الإخوان

اعترافات مثيرة لخلية "الإخوان" المرحّلة من الكويت

11 يمنيا

مروع.. مصرع 11 يمنيا من أسرة واحدة

مرتضى منصور

الأمن يحرج الزمالك قبل مواجهة بطل الصومال

ارشيف

راقصة تونسية: رشحت نفسي لمنع الحجاب

حميدتي

حميدتي يأسف لاتخاذ القرار الذي "قلب الموازين" بالسودان

منح

منح فلسطيني الإقامة الدائمة بتل أبيب.. لهذا السبب

«فيس بوك» يقاضى شركتين بسبب برامج خبيثة

عرب وعالم

فيس بوك
فيس بوك

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

شاب ينشر بث مباشر لانتحاره بالمنوفية: عايز منكم دعوة تخفف عذابي

#

رسالة مفاجئة من منى فاروق بعد خروجها من السجن

#

فضيحة تغرم "فيس بوك" مليون يورو

#

الإفتاء: استخدام الموسيقى فى التعليم حلال.. ونشطاء يردون

قامت شركة فيس بوك بمقاضاة شركتين في سنغافورة وهونج كونج بدعوى زرعهما برمجيات خبيثة في تطبيقات أندرويد تقوم بالضغط على الإعلانات بشكل آلي، وذلك بهدف تضخيم عائداتها.

وجاء في الدعوى التي رفعتها الشركة، بمحكمة سان فرانسيسكو الاتحادية أن أحد التطبيقات عمل على الضغط تلقائيًا على عشرات الملايين من الإعلانات عبر منصة فيس بوك خلال فترة ثلاثة أشهر حتى نهاية العام الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت فيس بوك إنها اكتشفت هذه الثغرة في ديسمبر وعطلت التطبيقات المتربطة بها وحظرت دخول مطوريها على الشبكة.

وخضعت شركة فيس بوك لتدقيق مكثف بسبب استخدام بيانات خاصة لمستخدمين وتأثير المحتوى الضار على أكثر من ملياري مستخدم، ورفعت حكومات عدة حول العالم دعاوى ضد سياسات الشركة في هذا الشأن.

وفي المقابل تتصدى الشركة بقوة للاستغلال التجاري لشبكاتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «فيس بوك» يقاضى شركتين بسبب برامج خبيثة
» تعرف على سعر الذهب اليوم
» موقف محرج لـ «تشافى» بأول لقاء
» "رمضان" ينفي زواجه من حلا شيحة: "أنا في كاليفورنيا"
» «الوزراء» يحدد إجازة عيد الأضحى لموظفى الحكومة
» الرئيس يفتتح أكبر مجمع أسمدة بالشرق الأوسط
» بواسطة "كلبة".. إنقاذ رجل دفن حيًا
» انفجار حارس الهلال ضحكًا بسبب "جوميز"
» 34 جريحًا بانفجار كبير بأفغانستان
» ارتفاع عدد مصابي انفجار كابول إلى 95
» وائل جمعة: قدمت للخطيب فكرة تليق بالأهلي وسيتم تنفيذها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة