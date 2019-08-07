منح فلسطيني الإقامة الدائمة بتل أبيب.. لهذا السبب

07 أغسطس 2019 - 10:41 ص

منح وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه أدرعي الإقامة الدائمة في إسرائيل لمواطن فلسطيني.

وجاء قرار الداخلية الإسرائيلية، بعد مساعدة الفلسطيني لعائلة إسرائيلية تعرضت لعملية إطلاق نار بالخليل نفذها الفلسطيني محمد الفقيه.

وبحسب القناة العبرية السابعة فإن الفلسطيني ساعد عائلة الحاخام الإسرائيلي مايكل مارك الذي قتل وأصيبت زوجته بجروح خطيرة بعد العملية.

يذكر أن الحاخام مارك قتل في عملية إطلاق نار على طريق مستوطنة عتنائيل بالخليل، في عملية نفذها الفلسطيني محمد الفقيه في الأول من يوليو عام 2016، والذي قتل على يد الجيش بعد اكتشاف مكانه بعد قرابة شهر.

وأضافت القناة أن منح الإقامة جاء بعد مطالبة قضائية من وزير الداخلية بمنح الفلسطيني تصريح إقامة دائمة، وعدم طرده من إسرائيل وتوفير عمل لعائلته بتل أبيب.