الديهي: " البنا" والقرضاوي محجوز لهم مكان بجهنم

07 أغسطس 2019 - 10:12 ص



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخوان ضيعوا ملامح الدين الحقيقي، وابتدعوا دينًا جديدًا ومارسوا عهرًا سياسيًا أدي لخراب صورة وشكل الدين، ونصبوا حسن البنا، نبيًا جديدًا.



و أضاف الإعلامي نشأت الديهي، أن دار الإفتاء، قالت في تعقيبها على حادث معهد الأورام، إن الأمة لم تعرف جماعة أضل وأخبث وأظلم من جماعة الإخوان.



وتابع "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، بأنه على يقين أن مفتي الإخوان، يوسف القرضاوي ووجدي غنيم وحسن البنا وأمثالهم محجوز لهم مكان في الدرك الأسفل من النار ، معقبًا: "جبتوا منين هذا الفجر، هذا ليس من الدين في شيء"، مشددًا على أن الإخوان يعانوا من شذوذ فكري واضح، وعليهم أن يحتفظوا بها لأنفسهم، فأفكارهم شاذة وتكفيرية.



وناشد "الديهي"، طلاب المدارس الإخوانية بقراءة ما كتبه أحمد السكري، مؤسس جماعة الإخوان الأول عن حسن البنا، وأحمد علي كمال، قائد التنظيم السري للإخوان، وغيرها من الشهادات للإخوان عن الإخوان.

