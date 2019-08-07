» بواسطة "كلبة".. إنقاذ رجل دفن حيًا

تداول مقطع فيديو لعملية إنقاذ مثيرة حيث عثر في اللّحظات الأخيرة، على رجل دفن حيًا بعد تعرض المنطقة التي كان فيها لانهيار أرضي، وذلك بفضل كلبة أرشدهم لمكانه.

ويعاني الرجل الذي يدعى براديب كومار من مرض عقلي، وهو معروف لدى سكان منطقة جامو وكشمير، شمالي الهند، بتجوله وحيدًا.

وبعد تعرض المنطقة الجبلية لانهيار أرضي، بدأت السلطات عمليات البحث عن كومار، لتتمكن في النهاية من العثور عليه بفضل الكلبة "أجاكسي"، المدربة على الكشف عن القنابل.

وفور العثور عليه على يد وحدة، بدأت الجيش الهندي عمليات الحفر لإخراجه من تحت الأنقاض، وهي المهمة التي تمت بنجاح.

ولدى خروجه، لم يتمكن الرجل من الحديث من هول الصدمة، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

وكافأت السلطات الهندية الكلبة "أجاكسي" ومدربها وقائد وحدته على جهودهم، وفق ما ذكرت وكالة "Asian News International " التي نشرت مقطع الفيديو الخاص بعملية الإنقاذ.