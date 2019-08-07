«القيعي» يحرج مرتضى منصور على الهواء

07 أغسطس 2019 - 09:56 ص

رد عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على الاتهامات التي وجهها رئيس الزمالك بشأن أن فريق الكرة بالأهلي لجأ إلى «السحر» للفوز بمباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك.

وقال القيعي خلال برنامجه «ملك وكتابة»، المذاع عبر قناة «الأهلي»: «لو هناك سحر بالفعل والأهلي يفعل ذلك، أنت قمت بالاستعانة بالسحر، وكان هناك شيخ مقيم مع الفريق وفقاً لتصريحات ميدو مدرب الزمالك السابق».

وأضاف: «لماذا لم ينفعك السحر، حتى الساحر الذي تستعين به لا يفوز، إذا ساحر الأهلي هو من يفوز أيضاً».