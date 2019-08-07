فنانة شهيرة تدعم المثليين وترفض الوصايا الدينية

شنت الممثلة اللبنانية، ندى أبو فرحات، هجومًا ضد الوصاية الدينية على الفن وأكدت مشاركتها في الحفل الذي دعت إليه مجموعة من الفنانين والفنانات تضامنًا مع فرقة "مشروع ليلى" رفضًا لقمع أهل الفن.

وأرفقت "أبو فرحات" إعلان مشاركتها بتعليق حمل أبعاد المواطن والفنان، فكتبت: "أنا إنسانة مؤمنة".

وكتبت في منشور لها: "بآمن بالانفتاح وحرية التعبير، بالعلم والتحضر، بالفن والجمال".

وتابعت:"ما بحب الارغيلة وتضيع الوقت، ما بحب الأغاني اللي ما بتحترم المرأة وبتتمسخر على حقوقا ويللي بيرقص عليا 90% من اللبنانية رجال ونساء. ما بحب اللي بيكب زبالتو عالطرقات والبحور وبيرجع بيصلي بالجوامع والكنايس. ما بحب اللي بخالف بالسواقة وبيعرض حياتي للخطر وحاطط رموز دينية داخل سيارتو. ما بحب الرصاص بالأفراح والأحزان لأن كمان بتعرض حياتي وحياة عيلتي للخطر".

وأضاف:"ما بنتمي لولا حزب. بدي كهربا ومي وضمان شيخوخة وطرقات آمنة ومتحضرة، بدي العلم يكون ببلاش والامان اولوية، بدي ابن التمنتعش ما ينحبس اذا تعاطى سيغارة حشيشة، وينكب بدالو كل اللي عم يتعاطو فساد ونهب".