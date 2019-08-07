فضيحة مونيكا وبيل كلينتون قريبًا على الشاشة.. هذه التفاصيل

تداولت بعض الأخبار عن تحويل الفضيحة التي جمعت الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي إلى الأضواء من خلال مسلسل سيعرض للمرة الأولى في سبتمبر 2020.

وفي التفاصيل أن لوينسكي ستكون حاضرة في هذا المسلسل في موسمه الثالث بدور المنتج، فيما ستؤدي دورها في المسلسل الممثلة بيني فيلدشتاين.

أما الممثلة سارة بولسون فستؤدي دور ليندا تريب، التي سجلت مكالمات سرية مع مونيكا لوينسكي بشأن علاقاتها مع كلينتون، الذي لم يتم حتى الآن اختيار من سيؤدي دوره.

وسيحمل هذا الجزء من مسلسل "قصة الجريمة الأمريكية" الذي يعده المنتج التليفزيوني الشهير ريان مورفي اسم "إجراءات العزل"، ويستند السيناريو فيه إلى كتاب حظي برواج منقطع النظير للصحفي جيفري توبين صدر عام 1999 بعنوان "المؤامرة الواسعة: القصة الحقيقية للفضيحة الجنسية التي كادت أن تطيح بالرئيس".

يُذكر أن لوينسكي المتدربة في البيت الأبيض كانت في الثانية والعشرين من عمرها حين دارت أحداث هذه الفضيحة الجنسية التي جمعتها بكلينتون ذي التاسعة والأربعين من عمره آنذاك.