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كيف رد ساويرس على سيدة سخرت من المبلغ الذي تبرع به لمعهد الأورام؟

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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

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ساويرس

معهد الأورام

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن امتعاضه الشديد من سيدة سخرت من المبلغ الذي تبرع به لمعهد الأورام.

وقالت سيدة لـ"ساويرس" عبر تويتر: "انت صعبت عليا اوي ياساويرس . ازاي تتبرع بمصروف ايدك كده . مايصحش ابدا ياراجل كده . بذمتك ده رقم ؟".

و رد ساويرس على التغريدة قائلا: "و انت و اللى بينتقدوا زيك ..اتبرعتوا حتى بجنيه واحد ؟؟؟؟؟؟ كل واحد حر ...بص لنفسك الأول و سيب كل واحد فى حاله".

وكان "ساويرس" أعلن التبرع بمليون جنيه لمعهد الأورام.

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