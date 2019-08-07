كوريا الشمالية: إطلاق الصواريخ تحذير للولايات المتحدة

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الكشف عن القيمة الفعلية لتبرع "صلاح" لمعهد الأورام

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زعيم كوريا الشمالية
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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون شهد إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية الموجهة.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن هذا الإجراء العسكري كان "مناسبة لإرسال تحذير مناسب للتدريب العسكري المشترك الذي تجريه السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية حاليا".
 

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