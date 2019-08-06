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معهد الأورام

صاحبة أشهر صورة لحادث معهد الأورام تكشف تفاصيل الواقعة

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صاحبة أشهر صورة لحادث معهد الأورام تكشف تفاصيل الواقعة

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معهد الأورام
معهد الأورام

المصريون ـ متابعات

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كشفت الحاجة فايزة، شاهدة عيان وصاحبة الصورة المأساوية بحادث معهد الأورام، عن اللحظات الأولي للحادث الذى أدى إلى وفاة 20 شخصا وإصابة أخرين.
وقالت "فايزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" إنها كانت متواجدة في معهد الأورام منذ 20 يوما بسبب مرض ابنها، وأثناء تواجدها سمعت صوت انفجار شديد.
وأضافت: "وقت الانفجار أنا كنت قاعدة جنب السرير اللي تحت الشباك، والانفجار هز المستشفى كلها والشباك سقط على الأرض وخبطني في دماغي، وفيه زجاج من الشباك وقع علي عبدالرحمن ابني.. صرخت ثم جاء الممرض وأخذ ابني، ودخله الرعاية المركزة.. فيه ناس نزلتنا من المعهد، ولقينا عربيات بتنقلنا لمكان تاني".
وأشارت إلى أن بعض المواطنين اتصلوا بها للاطمئنان على نجلها "عبد الرحمن"، متابعة: "أنا مش عايزه حاجه.. وابني كويس الحمدلله".


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