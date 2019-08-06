باكستان تبحث مع السعودية تطورات أزمة "كشمير"

06 أغسطس 2019 - 10:55 م

بحثت باكستان، الثلاثاء، مع السعودية، تطورات أزمة اقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.



ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تلقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان.



وجري خلال الاتصال "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها".



واستعرض خان، آخر المستجدات في إقليم كشمير، دون تفاصيل.



وألغت، الهند، الإثنين، الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وأدخلت قرار الإلغاء حيز التنفيذ "فورا".



والمادة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.



ويأتي قرار نيودلهي في ظل مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".



ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.



ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.