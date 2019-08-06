» صورة لشرطة تكساس تثير غضب مواطنين أمريكيين

06 أغسطس 2019 - 10:53 م

أثار تصرف رجال شرطة خيالة في مدينة غالفستون بولاية تكساس الأمريكية، ردود فعل غاضبة من قبل مواطنين أمريكيين، عقب انتشار صورة لضابطين يقودان رجلا من أصول إفريقية مكبلا خلف أحد الخيول.



وانتشرت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت استنكارا واسعا، حيث استذكرت الصورة فترة العبودية التي كانت سائدة مطلع القرن الماضي.