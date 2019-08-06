إيران تطالب غوتيريش بمواجهة عقوبات واشنطن بحق "ظريف"

06 أغسطس 2019 - 10:40 م

طالبت طهران، الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة "التحرك للمحافظة على تماسك المنظمة الأممية ومواجهة الإجراءات غير القانونية وغير الدبلوماسية من الولايات المتحدة المتعلقة بفرض عقوبات بحق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".



جاء ذلك في بيان وزعته البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الصحفيين بنيويورك.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، بإدراجه في "قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".

وأشار البيان الإيراني أنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يدين سلوك الولايات المتحدة غير القانوني لصالح تعزيز التعددية ، كما يجب الوقوف بحزم في الدفاع عن المبادئ الراسخة للقانون الدولي المقررة".

وأضاف: "تتوقع إيران أن يضطلع الأمين العام بدوره النشط في الحفاظ على تماسك منظمة الأمم المتحدة بما يتماشى مع مسؤولياته في مواجهة الاتجاه الخطير".

واعتبر بيان البعثة الدبلوماسية الإيرانية الإجراء الأمريكي بحق ظريف "خطوة أخرى غير قانونية وغير دبلوماسية وتنتهك بشكل صارخ معايير ومبادئ القانون الدولي الأساسية، بما في ذلك أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح البيان أن "إيران الإسلامية تعتبر هذا العمل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدبلوماسي، ولا سيما مبدأ حرمة المسؤولين الأجانب رفيعي المستوى وحصانتهم، بما في ذلك حصانة وزراء الشؤون الخارجية الحاليين، كقاعدة مقبولة عالميًا وسيادة القانون الدولي".

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة ودول خليجية حليفة لها من جهة أخرى إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، في مايو/ أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على إيران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.