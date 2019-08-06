روحاني: الولايات المتحدة تقوم بتصرفات استفزازية

06 أغسطس 2019 - 10:30 م

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه رغم الجهود التي تبذلها إيران وفرنسا لتخفيف التوتر في المنطقة، إلا أن الولايات المتحدة تقوم بتصرفات استفزازية.



ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، ناقش روحاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية الثلاثاء، التوتر في الخليج والمنطقة والاتفاق النووي.

وأكد روحاني أن بلاده تولي أهمية لحرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، قائلا: "كل يوم تمر عشرات السفن البحرية عبر مضيق هرمز، والقوات الإيرانية تواصل مراقبتها وفقًا للقواعد البحرية الدولية".

ووصف روحاني التصرفات الأمريكية في جميع أنحاء الخليج بأنها "استفزازية"، قائلا: "للأسف، نشهد تصرفات أمريكية استفزازية في المنطقة، رغم الجهود التي تبذلها إيران وفرنسا لتهيئة الظروف المواتية لتخفيف التوتر وضمان الاستقرار".

وأكد روحاني أن المحادثات التي جرت في الأشهر الأخيرة حول الاتفاق النووي كانت إيجابية، مشيرا أن هدف إيران هو تقليص التزاماتها النووية والوفاء بها بتعزيز هذا الاتفاق والحفاظ عليه.

بدوره، أكد ماكرون التزام بلاده في تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي، مضيفا أن التوصل لنتائج مقبولة للطرفين وحصول إيران على مصالحها من الاتفاق النووي مهم جدا بالنسبة لباريس.

وتفاقمت حدة التوتر بين طهران وواشنطن، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي، من الإتفاق النووي الذي وقعته إيران مع عدد من دول العالم في 2015، وإعادة فرضه عقوبات صارمة ضد قطاعي النفط والبنوك الإيرانية.