  • الأربعاء 07 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:17 ص
بحث متقدم
معهد الأورام

صاحبة أشهر صورة لحادث معهد الأورام تكشف تفاصيل الواقعة

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

رئيس جامعة القاهرة يكشف رقم صادم لخسائر معهد الأورام

أرشيفية

فتاة تضع مولودها أثناء أدائها فريضة الحج

الأرصاد

«الأرصاد» تطلق تحذيرًا خلال عيد الأضحى

الخليج

إسرائيل تشارك فى تأمين الملاحة بالخليج

اتحاد الكرة

بالأسماء.. لجنة موقتة لإدارة اتحاد الكرة

خالد يوسف

قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف

الراقصة التونسية

راقصة شهيرة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس

البنك المركزي

احتياطى مصر النقدي يقترب من الـ 45 مليار دولار

بشار الأسد

فضائح «أبناء الأسد» تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

روحاني: الولايات المتحدة تقوم بتصرفات استفزازية

عرب وعالم

روحاني
روحاني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

روحاني: خطوات واشنطن العدوانية ضد إيران لن تجدي نفعًا

#

روحاني: إيران مستعدة للحوار مع أمريكا إذا رفعت العقوبات

#

"المشاط": المتحف الكبير تجربة مختلفة

#

ماكرون لروحاني: نسعى لإقناع واشنطن الالتزام بالاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه رغم الجهود التي تبذلها إيران وفرنسا لتخفيف التوتر في المنطقة، إلا أن الولايات المتحدة تقوم بتصرفات استفزازية.
ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، ناقش روحاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية الثلاثاء، التوتر في الخليج والمنطقة والاتفاق النووي.
وأكد روحاني أن بلاده تولي أهمية لحرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، قائلا: "كل يوم تمر عشرات السفن البحرية عبر مضيق هرمز، والقوات الإيرانية تواصل مراقبتها وفقًا للقواعد البحرية الدولية".
ووصف روحاني التصرفات الأمريكية في جميع أنحاء الخليج بأنها "استفزازية"، قائلا: "للأسف، نشهد تصرفات أمريكية استفزازية في المنطقة، رغم الجهود التي تبذلها إيران وفرنسا لتهيئة الظروف المواتية لتخفيف التوتر وضمان الاستقرار".
وأكد روحاني أن المحادثات التي جرت في الأشهر الأخيرة حول الاتفاق النووي كانت إيجابية، مشيرا أن هدف إيران هو تقليص التزاماتها النووية والوفاء بها بتعزيز هذا الاتفاق والحفاظ عليه.
بدوره، أكد ماكرون التزام بلاده في تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي، مضيفا أن التوصل لنتائج مقبولة للطرفين وحصول إيران على مصالحها من الاتفاق النووي مهم جدا بالنسبة لباريس.
وتفاقمت حدة التوتر بين طهران وواشنطن، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي، من الإتفاق النووي الذي وقعته إيران مع عدد من دول العالم في 2015، وإعادة فرضه عقوبات صارمة ضد قطاعي النفط والبنوك الإيرانية.
والأسبوع الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات مالية على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بعد أن أعلن ترامب الشهر الماضي، فرض إجراءات مماثلة ضد القائد الديني الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن أشلاء ضحايا حادث معهد الأورام
» صورة لشرطة تكساس تثير غضب مواطنين أمريكيين
» مجلس الأمن يدين "بأقوى العبارات" هجوم القاهرة الإرهابي
» ملك الأردن يغادر وشقيقه يؤدي اليمين ليحل محله
» استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا لهذا السبب
» "الفلك الدولي" يكشف سبب احمرار السماء
» منتخب الناشئين يهزم السويد 32 /29
» مدرب صن داونز: الأهلي والزمالك سبب خروج مصر من أمم إفريقيا
» استشاري يوضح عادة خطيرة تؤدي لوفاة الرضيع أثناء النوم
» ملك السعودية يقرر عدم الذهاب للحج.. السبب غريب
» تشيلسي يعتذر عن الاعتداء الجنسي على لاعبيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة