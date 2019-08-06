البحرية الليبية: إنقاذ 122 مهاجرا غير نظامي في 3 عمليات

06 أغسطس 2019 - 10:30 م

أعلنت القوات البحرية الليبية، الثلاثاء، تمكنها من إنقاذ 122 مهاجرا غير نظامي من عرض البحر، في 3 عمليات إنقاذ جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية.



وفي بيان، اطلعت الأناضول على نسخة منه، قالت البحرية الليبية، إن زورقا تابعا لتشكيل حرس السواحل بطرابلس، قام بإنقاذ ما مجموعه 122 مهاجرا غير نظامي خلال أيام السبت والأحد والإثنين.



وحسب البيان، فإن المهاجرين الذين تم انقاذهم كانوا على متن 3 قوارب مطاطية، وعلى مسافات متباينة.



ولفت البيان إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من جنسيات مختلفة.



وتعد ليبيا مركزاً للمهاجرين الذين يحاول الكثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.