» مجلس الأمن يدين "بأقوى العبارات" هجوم القاهرة الإرهابي

06 أغسطس 2019 - 10:20 م

أدان مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، "بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان" الذي وقع في القاهرة الأحد، وأسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة آخرين.



وأكد المجلس في بيان وصل الأناضول نسخة منه أن " الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وأعرب البيان عن خالص تعازي أعضاء المجلس لأسر الضحايا وللحكومة المصرية وعن أمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد مجلس الأمن على ضرورة "مساءلة مرتكبي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة والتعاون مع السلطات المصرية وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد".

وشدد بيان المجلس على أن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة ، بغض النظر عن دوافعها ، وفي أي مكان أو زمان وقعت وأيا كان مرتكبوها".

وذكرت الداخلية المصرية، في بيان لها، الإثنين، أن سيارة "كانت تحمل متفجرات" اصطدمت بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه الأحد، بمحيط معهد الأورام، وسط القاهرة.

وقالت إن "حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها".