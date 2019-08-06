«الأرصاد» تطلق تحذيرًا خلال عيد الأضحى

06 أغسطس 2019 - 09:45 م

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوقع "عبدالعال"، أن يسود خلال أيام عيد الأضحى طقس معتدل على السواحل الشمالية ويكون حارا رطبا على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة ستنتشر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بأمان.

وقال عبد العال إنه بصفة عامة فإن هذه الأجواء تسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.