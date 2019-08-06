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عروسان ينفصلان في حفل الزفاف.. السبب صادم

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محمد فضل- متابعات

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حفل زفاف

كندية

علاوسان

أصيب أقارب وأصدقاء شابة كندية بالصدمة بعدما تلقوا رسائل إلكترونية منها تخبرهم فيها بأنها قررت إلغاء حفل زفافها، لسبب لم يتوقعه أحد.

وقررت سوزان إلغاء حفل زفافها قبل أربعة أيام من موعده، بسبب رفض المدعوين دفع المبلغ الذي طلبته منهم مقابل حضور الحفل، والذي يبلغ قرابة 1500 دولار لكل شخص.

وبررت سوزان في منشور لها على صفحتها على فيس بوك، قرارها بأنها وخطيبها انفصلا بسبب بعض المشكلات التي طرأت على علاقتهما في الأيام الأخيرة.

وأضافت “لقد جاء قرار انفصالنا بعدما رفض المدعوون المشاركة في نفقات حفل الزفاف. كيف يمكننا أن نُقيم حفل زفافنا الذي حلمنا به دون تمويل مناسب؟ لقد ضحينا كثيراً ولم نطلب من كل ضيف سوى 1500 دولار”.

وكان خطيب سوزان اقترح عليها إقامة حفل زفاف رخيص في فيغاس، غير أنها رفضت وأصرت على إقامة زفاف مميز، على أمل أن تحصل على الدعم المالي اللازم من أصدقائها وأقاربها، وبعد أن انهارت أحلامها بالحصول على الدعم المالي ورفضها لإقامة زفاف رخيص التكاليف، قرر خطيبها التخلي عنها، وإنهاء علاقته بها، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.


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