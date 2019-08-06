» أبطال آسيا.. الهلال يقسو على أهلي جدة برباعية

06 أغسطس 2019 - 09:00 م

اقترب الهلال السعودي من التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز الكبير خارج الأرض على أهلي جدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الجوهرة" بمدينة جدة، فى ذهاب ثمن نهائي البطولة.

وجاءت المباراة على درجة عالية من الإثارة بين "الراقى" و"الزعيم" حيث تعد المواجهة سعودية خالصة بين الثنائى المتنافس فى العديد من البطولات المحلية داخل السعودية.

ويدين الهلال بالفضل في هذه النتيجة إلى مهاجمه الفرنسي المخضرم بافيتيمبي جوميز الذى سجل 3 أهداف هاتريك فى الدقائق 15 و48 و65 بينما سجل عبدالله الحافظ الهدف الرابع في الدقيقة 82.

وسجل للأهلي النجم السوري عمر السومة فى الدقيقة 6 ودجانيني تافاريس في الدقيقة 39 .

وبهذه النتيجة وضع الهلال قدمًا في الدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب التى ستقام بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ستاد جامعة الملك "آل سعود".

وكان أهلى جدة تأهل للدور ثمن النهائى بعدما حل وصيفًا فى المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حيث فاز فى 3 مباريات وخسر مثلها، فى المقابل، حجز الهلال مقعده فى هذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد مقابل الخسارة فى مباراة واحدة.