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قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف

قضايا وحوادث

خالد يوسف
خالد يوسف

محمد فضل- متابعات

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القضاء

خالد يوسف

اسقاط عضوية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، لجلسة 27 أغسطس المقبل.

وأكد صبري في دعواه، أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح.

وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.


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