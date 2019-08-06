احتياطى مصر النقدي يقترب من الـ 45 مليار دولار

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي النقدى الأجنبى إلى نحو 44.916 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019 مقابل نحو 44.351 مليار دولار خلال يونيو بارتفاع قدرة 565 مليون دولار.

وتطور الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2019؛ حيث لوحظ ارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي؛ إذ بلغ الاحتياطي في شهر ديسمبر 2018 نحو 42.6 مليار دولار بينما سجل في نهاية شهر يناير 2019 نحو 42.6 مليار دولار.

وتتمثل مكونات الاحتياطي النقدي في: التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا.

ويعد هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذلك الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي.


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