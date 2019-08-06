مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه

06 أغسطس 2019 - 07:31 م

رحب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، برحيل مؤمن زكريا من صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وتبدو الأمور صعبة بالنسبة لمؤمن زكريا بعد خروجه من القائمة الأفريقية وصعوبة قيده محليًا، بعد استقرار الجهاز الفني على قيد كل من سعد سمير وكريم ندفيد ومحمد محمود بالقائمة المحلية، مع ترك مقعد شاغر للمهاجم الاجنبي الذي يسعى النادي للتعاقد معه.

ولازال اللاعب يشعر بنوع من التهميش والتجاهل داخل أسوار قلعة الجزيرة في الأونة الأخيرة.

وكان الأهلي قد أعار مؤمن زكريا لصفوف أحد السعودي في يناير الماضي قبل أن يفسخ الأخير التعاقد بعد أيام.