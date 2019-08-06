» «كوتينيو» يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

06 أغسطس 2019 - 05:41 م

اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني من الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لعدة تقارير صحفية على رأسها «ليكيب».

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فيليب كوتينيو سيعود مُجددًا للدوري الإنجليزي في الصيف الجاري عن طريق بوابة أرسنال، وذلك على الرغم من نفي يوناي إيمري، المدير الفني للجانرز الدخول في مفاوضات لضم اللاعب.

وأشار التقرير الصحفي إلى أن اللاعب البرازيلي سينتقل إلى أرسنال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة تنتهي في الصيف المقبل.

وضم أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية كلًا من داني سيبايوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد ونيكولاس بيبي من ليل الفرنسي، بجانب التعاقد على صفقة للموسم المقبل مع المدافع صاليبا من نادي سانت إيتان الفرنسي.

يُذكر أن كوتينيو كان قد انتقل إلى برشلونة قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير 2018 في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 145 مليون يورو.



