» رسالة من مجلس الأهلي إلى «فيفا»

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فيفا

المصريون

الاهلى

الخطيب

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطاب شكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ردًا على التهنئة التي أرسلها الأخير للنادي بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة الرابعة على التوالي.

وجاء نص خطاب الأهلي كالتالي: إنه لمن دواعي سروري أن أرسل تحياتي الشخصية، وكذا تحيات السادة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة، إليكم شخصياً وإلى جميع أفراد أسرة الاتحاد الدولي لكرة القدم ، نقدر بامتنان خطاب التهنئة لفريقنا الذي حقق اللقب الرابع على التوالي في الدوري لموسم 2018ــ2019، وهو الخطاب الذي يوضح الأخلاق العالية الحقيقية لمجتمع كرة القدم. مؤكدين على ثقتنا بأن دعم الاتحاد الدولي لجميع وسائل تطوير اللعبة، والحفاظ على روح اللعب النظيف، والجهود الحثيثة في سبيل تطوير كرة القدم في العالم، وتعزيز قيم المحبة والنزاهة والتسامح والروح الرياضية التي تجمع الشعوب وتوحدها، قد لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق أهدافنا.

وتابع الخطيب في خطابه: نحن على يقين من أن الاتحاد الدولي ومجتمع كرة القدم الدولي سوف يسعيان بكل صدق وحكمة وإرشاد لتحقيق المزيد من الإنجازات. .سيكون نادينا جاهزًا دائمًا للمشاركة في أي خطط تخدم تطوير اللعبة بالتعاون مع مجتمع كرة القدم الدولي. نتمنى لكم شخصيا وجميع موظفي الاتحاد الدولي كل التوفيق دائمًا. نتطلع لرؤيتكم قريبًا.

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