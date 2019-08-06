مطالبة رجال أعمال بدعم الأسر الأكثر احتياجًا

برلماني يطالب رجال الأعمال بالوقوف بجانب الدولة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بمبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرًا التي أطلقها الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب، مطالبًا رجال الأعمال بتقديم بالوقوف بجانب الدولة في تقديم الخدمات اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف "السيد"، أن الرئيس السيسي يسعى بقوة إلى دعم المواطن المصري البسيط ولابد من التكاتف والتعاون جمبًا إلى جنب إلى مساندة المواطن حتى تنجح هذه المبادرة ويستطيع المواطن المصري أن يعيش حياة كريمة.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هناك قرى ونجوع في صعيد مصر تحت خط الفقر ولا تعرف شيء عن الحياة الكريمة ودعمها والاهتمام بها سيقضي نسبيًا على مستويات الفقر التي تعاني منها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.

كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.

كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.