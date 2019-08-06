استاد القاهرة يرفض استضافة سوبر الأهلي والزمالك

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ستاد القاهرة

تقرر بشكل رسمي عدم استضافة ملعب استاد القاهرة الدولي، لمباراة كأس السوبر المصري التي سيجمع الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطل دوري 2017/2018 مع الزمالك بطل كأس مصر 2017/2018، مباراة كأس السوبر يوم 18 سبتمبر.

ونفى أسامة إسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون قد تم تحديد ملعبا لمباراة كأس السوبر.

وأكد أسامة إسماعيل في تصريحات نُشرت عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، أنه لا مجال لاستضافة استاد القاهرة كأس السوبر بسبب أعمال الصيانة التي تُجرى حاليا.

وكان علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، قد أكد في تصريحات إعلامية غلق استاد القاهرة بعد انتهاء أمم أفريقيا 2019 بسبب أعمال الصيانة.


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