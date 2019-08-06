عقوبة قاسية من الاتحاد الإفريقي ضد الزمالك

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المصريون

الزمالك

الاتحاد الافريقى

كاف

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، توقيع عقوبات مالية ضد نادي الزمالك بسبب سلوك جماهيره في نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

وتوج الزمالك بطلا لكأس الكونفيدرالية الأفريقية نسخة 2018/2019 للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الإياب.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قررت لجنة الانضباط في اجتماع 3 يوليو الماضي، تغريم نادي الزمالك بمبلغ وقدره 22.500 ألف دولار.

وجاء قرار لجنة الإنضباط ضد نادي الزمالك بسبب سلوك جماهيره، التي أفرطت في إشعال الشماريخ بالمدرجات بجانب استخدام "الليزر"، والقاء الزجاجات داخل أرض الملعب.

الزمالك خسر في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف نظيف، ونجح في تسجيل هدفا بمباراة الإياب بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ونجح في الفوز باللقب بعد التفوق في ركلات الجزاء.

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