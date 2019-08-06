فنانة شهيرة: بدل المسرح سأقف على جبل عرفات

شاركت المطربة اللبنانية أمل حجازي، جمهورها، بمقاطع فيديو أثناء تأديتها مناسك الحج للعام الحالي، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام" مقطع فيديو لها ظهرت فيه بملابس الإحرام.

وجهت حجازي، رسالة لجمهورها، خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أنه يسامحني، وبشكر ربنا على كل النعم، لأني مقصرة، أرى نفسي مقصرة معه مهما قدمت من عبادتي صلاة وحج".

تابعت: "بشكر ربنا على هذه النعمة لأنني بدل ما أكون واقفة على المسرح سأكون واقفة بين أيدي ربنا علي جبل عرفات ربنا يتقبل".

يشار إلى أن المطربة أمل حجازي طرحت آخر أغنياتها بعنوان "حجابك تاج" بمناسبة اليوم العالمي للحجاب الذي يحتفل به في الأول من فبراير كل عام. وكانت قد ارتدت الحجاب منذ أكثر من عامين، وتحديدا في 2017، معلنة اعتزالها نوعية الفن الذي كانت تقدمه من قبل، لتقدم أغاني دينية واجتماعية فقط.