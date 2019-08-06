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ختان بريطاني في الـ70 من عمره.. تعرف على السبب

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تيري برازيير
تيري برازيير

علي محمود

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حصل رجل في الـ70 من عمره على تعويض قدره 20000 إسترليني بعد أن أجريت له بطريق الخطأ عملية ختان حينما ذهب إلى المستشفى لفحص روتيني للمثانة.

وكان من المفترض أن يجرى لتيري برازيير تنظير للمثانة عندما توجه إلى مستشفى ليستر الملكي الصيف الماضي، قبل حقنه بحقنة بوتوكس في جدار المثانة، لإحداث شلل جزئي بها، حتى يقللوا من سلس البول لديه.

ولكن حدث خلط بين أوراق ملفه الطبي وأوراق شخص آخر، وقال برازيير فيما بعد إن المستشفى اعتذر له قائلا "نأسف، لأنا أجرينا لك عملية ختان".

وأضاف: "كانوا مرتبكين، ولم يعرفوا ماذا يقولون حينما أدركوا ما فعلوه، وقالوا إنهم يريدون التحدث معي".

وقال المستشفى إنه "يأسف بشدة وبصدق" عما حدث.


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