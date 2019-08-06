أرقام مفجعة.. خسائر أثرياء العالم بسبب ترامب

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تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خسائر كبيرة لعدد من أثرياء العالم، بعد أن قام بفرض الرسوم على جميع المنتجات الصينية.

وشهدت الأسواق العالمية جلسات عاصفة بعد أن قرر ترامب فرض الرسوم على جميع المنتجات الصينية؛ ما أدى إلى خسائر قدرتها شبكة "بلومبرغ" بـ117 مليار دولار.

وفقد 21 شخصا من قائمة "بلومبيرج" نحو مليار دولار أمريكي، كان على رأسهم جيف بيزوس مالك شركة أمازون والذي فقد 3.4 مليار دولار، حيث انخفضت أسهم شركته بنحو 3.1 %.

وتخطى اليوان، صباح أمس الاثنين، بشكل مفاجئ حاجز 7 يوان مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وانخفض اليوان إلى 7.1137 يوان مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، و7.0424 يوان مقابل الدولار داخل الصين.

كما شهدت أحدث التعاملات أيضا انخفاض اليوان 1.5% بحيث وصل إلى 7.0839 يوان للدولار في التعاملات الخارجية، وبنحو 1.3% عند 7.0319 يوان للدولار في التعاملات الداخلية.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تداول اليوان فوق حاجز الـ7 يوانات للدولار منذ مايو/ أيار 2008.

وكان يعتبر المستثمرين لفترة طويلة أن حاجز الـ7 يوان مقابل الدولار، هو مستوى الدعم الرئيسي الذي لا يمكن تخطيه للحفاظ على استقرار الاقتصاد الصيني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق بأنه سيدفع العملة الصينية "اليوان" إلى الجحيم.

وقال ترامب إن على الصين أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، وإنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.
وقال ترامب، إنه يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها اتفاق تجاري أفضل مع الصين وليس فقط اتفاقا متكافئا، وفقا لـ"رويترز".

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية أغسطس الجاري، بفرض رسوم بنسبة 10 في المئة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءا من الشهر المقبل، مصًعدا بشكل حاد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

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