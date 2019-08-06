» إغلاق محطة قطارات في شرق لندن بسبب تحذير أمني

06 أغسطس 2019 - 01:24 م

قالت سلطة النقل في لندن إن محطة قطارات كانينج تاون في شرق العاصمة البريطانية أغلقت اليوم الثلاثاء بسبب تحذير أمني خارجها مع تشديد إجراءات الأمن عقب هجوم خارج البرلمان في وقت سابق اليوم.





وقالت سلطة النقل على تويتر ”محطة كانينج تاون مغلقة الآن والقطارات لا تتوقف.، ويحدث هذا بينما نتعامل مع تحذير أمني خارج المحطة.“



