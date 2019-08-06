الديهي: هو أنا مستخسر نفسي ودمي وكاميراتي

06 أغسطس 2019 - 01:14 م



استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الهجوم على الإعلام المصري من بعض الإعلاميين في الخارج، قائلا: "إن الإعلام المصري منضبط ولا يمكن أن يستبق الأحداث".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الإعلام المصري ليس إعلام "الجزيرة" ولا إعلام الإخوان، وإنما ينقل ما يحدث، فالإعلام المصري ليس صانعا للأحداث.



وتابع "الديهي"، مخاطبًا الإعلاميين الذين يهاجمون الإعلام المصري، قائلاً: "لا تهاجموا الإعلام، فالإعلام لم ينتقل لمكان انفجار معهد الأورام؛ لكون هناك كردون أمني حول مكان الحادث وهذا يحدث في دول العالم أجمع".



وواصل حديثه قائلا: "هو أنا مستخسر نفسي ودمي وكاميراتي إحنا بنروح في كل مكان، جميع الصحف والمواقع تغطي الأحداث لحظة بلحظة، لكن إحنا هنجيب صور متفبركة زي الجزيرة، الإعلام المصري لم يقصر، وإنما اتبعوا الطريق الصحيح لبث البيانات من الجهات المسئولة".

