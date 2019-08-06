» ليفربول يعلن التعاقد مع صفقة "سوبر"

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، التعاقد مع حارس المرمى الإسباني أدريان، البالغ من العمر 32 عاما.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، التعاقد مع حارس المرمى الإسباني أدريان، البالغ من العمر 32 عاما.