نقل فنان شهير إلى العناية المركزة ونجله يطلب الدعاء

تعرض الفنان إبراهيم فرح، لوعكة صحية، نقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، حيث يرقد لتلقي العلاج بغرفة الرعاية المركزة.

من جانبه، نشر محمود فرح نجل الفنان على حسابه الشخصي على الـ"فيسبوك" صورة لوالده من المستشفى وكتب عليها طالبا دعوات الأصدقاء: "ادعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة هو حاليا في العناية المركزة ومحتاج داعوتنا كلنا".

وفي منشور آخر واصل محمود الدعاء لوالده قائلا: "إبرهيم فرح شفاك الله وعاااافاك يا حبيبى الكبير. الله يكتبلك الشفاء بحق الايام الكريمه".

قدم الفنان إبراهيم فرح مجموعة من الأدواء التي ظلت على الرغم من صغرها من الأدوار المؤثرة التي تركت بصمات واضحة في هذه الأعمال، فلا أحد ينسى دور "الشيخ عبد القادر الصوفي السوداني" الذي قدمه فرح في مسلسل "الخواجة عبد القادر" أمام الفنان يحيى الفخراني.

كما قدم عدة أدوار مهمة في مسلسلات: "شيخ عرب همام "، و"كفر دلهاب"، و"حلاوة الدنيا"، و"واحة الغروب" و"الزبيق".

يذكر أن إبراهيم فرج ولد بالسيدة زينب لوالدين من أسوان، وأحب التمثيل من صغره وشارك بالمسرح المدرسي، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكن ظروف عائلية أجبرته على ترك الدراسة بالمعهد والنزول للعمل، لكن حبه للفن ظل ملازمه.