  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:14 م
بحث متقدم
لينا الفيشاوي

في أول ظهور لها.. حفيدة الفيشاوي تفجر مفاجآت مدوية

الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام

عميد معهد الأورام عن الحادث: أول مرة أشوف هذا الدمار

معهد الأورام

إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الأورام

فتاة سعودية

بسبب فيديو راقص.. سعودية تثير غضب المملكة

جمال وعلاء مبارك

بدء محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

الجزائر

الجزائر.. قرار بالقبض على وزير الدفاع السابق بتهمة التآمر

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: هو أنا مستخسر نفسي ودمي وكاميراتي

ابراهيم فرح

نقل فنان شهير إلى العناية المركزة ونجله يطلب الدعاء

ترامب

مصيدة ترامب لأحدث الأسلحة الروسية

صحن المطاف

مشهد مهيب.. امتلاء صحن المطاف بالطائفين مع هطول الأمطار

نقل فنان شهير إلى العناية المركزة ونجله يطلب الدعاء

الصفحة الأخيرة

ابراهيم فرح
ابراهيم فرح

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

نقل فنان شهير للعناية المركزة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة

#

نقل فنان شهير للمستشفى.. والفيشاوي يطلب الدعاء له

#

نقل فنانة شهيرة للعناية المركزة بعد إصابتها بالسرطان

#

نقل فنان شهير للعناية المركزة في حالة خطرة

العناية المركزة

ابراهيم فرح

تعرض الفنان إبراهيم فرح، لوعكة صحية، نقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، حيث يرقد لتلقي العلاج بغرفة الرعاية المركزة.

من جانبه، نشر محمود فرح نجل الفنان على حسابه الشخصي على الـ"فيسبوك" صورة لوالده من المستشفى وكتب عليها طالبا دعوات الأصدقاء: "ادعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة هو حاليا في العناية المركزة ومحتاج داعوتنا كلنا".

وفي منشور آخر واصل محمود الدعاء لوالده قائلا: "إبرهيم فرح شفاك الله وعاااافاك يا حبيبى الكبير. الله يكتبلك الشفاء بحق الايام الكريمه".

قدم الفنان إبراهيم فرح مجموعة من الأدواء التي ظلت على الرغم من صغرها من الأدوار المؤثرة التي تركت بصمات واضحة في هذه الأعمال، فلا أحد ينسى دور "الشيخ عبد القادر الصوفي السوداني" الذي قدمه فرح في مسلسل "الخواجة عبد القادر" أمام الفنان يحيى الفخراني.

كما قدم عدة أدوار مهمة في مسلسلات: "شيخ عرب همام "، و"كفر دلهاب"، و"حلاوة الدنيا"، و"واحة الغروب" و"الزبيق".

يذكر أن إبراهيم فرج ولد بالسيدة زينب لوالدين من أسوان، وأحب التمثيل من صغره وشارك بالمسرح المدرسي، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكن ظروف عائلية أجبرته على ترك الدراسة بالمعهد والنزول للعمل، لكن حبه للفن ظل ملازمه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق محطة قطارات في شرق لندن بسبب تحذير أمني
» تعليق مفاجئ من شيرين رضا على صورة نجل عمرو دياب ووالدته
» ليفربول يعلن التعاقد مع صفقة "سوبر"
» فنانة شهيرة عن انفجار معهد الأورام: "أنا عاجزة"
» لحظة القبض على لص داخل الحرم المكي
» "الإفتاء" تكشف لماذا يستهدف الإرهاب المصريين في الأعياد؟
» رجل أعمال يدعو لمقاضاة الحكومة بسبب إجازة العيد
» قرقاش: هجوم عدن رسالة واضحة عن مصدر الخطر
» السبب الحقيقي وراء تلون السماء بـ"الأحمر"
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها
» نجل فنان شهير: والدي لم يترك لنا أموالا عند وفاته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات