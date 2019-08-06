آمنة نصير: أنتم كلاب النار

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صدى البلد

معهد الأورام

أمنة نصير

قدمت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة، التعازي لأسر ضحايا وشهداء حادث انفجار معهد الأورام، قائلة : "كل الألم والمرارة تعصر قلبي بسبب هذه الحوادث الحقيرة".

وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الستات"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، موجهة حديثها للعناصر الإرهابية: "أنتم كلاب النار ولن تنالوا إلا نار جهنم في الآخرة لما فعلوه في النفس البشرية".

وتابعت: "متى يفيق كلاب النار من أعمالهم الحقيرة ومتى يعلموا أن ما يفعلوه سيدخلهم النار ولن يحققوا أي مكاسب في الدنيا والآخرة".

واختتمت حديثها قائلة :" إن مصر ستبقى قوية وشعب مصر قوي العزيمة والإرادة لحماية أرضه وأعراضه، معقبة :" لن ينال الإرهاب من هذا البلد العظيم، ولن تصلوا إلى ما تصبون إليه وإنما تضيفوا أوزارا ولا بارك الله لكم في الدنيا والآخرة".

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