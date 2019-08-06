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الذكاء الاصطناعي يرفع إيرادات الأعمال لهذا المستوى

مال وأعمال

ذكاء اصطناعي
ذكاء اصطناعي

علي محمود

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خوارزمية الذكاء الاصطناعي

توقعت شركة الأبحاث غارتنر أن زيادة الذكاء الاصطناعي في عام 2021 ستؤدي إلى خلق 2.9 تريليون دولار من قيمة الأعمال، و 6.2 مليار ساعة من إنتاجية العمال على مستوى العالم

وقالت سفيتلانا سيكولار، نائبة رئيس الأبحاث في غارتنر: إن الذكاء المعزز هو كل شيء عن الأشخاص الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي، فمع تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، فإن القدرات البشرية والذكاء الاصطناعي المدمجة التي يتيحها الذكاء المعزز ستوفر أكبر الفوائد للشركات، وفق ما نشر موقع لايف مينت.

وتسلط غارتنر الضوء على دعم زيادة القرار باعتباره أكبر نوع من الذكاء الاصطناعي من خلال القيمة المضافة للأعمال، مع وجود أقل الحواجز المبكرة أمام التبني.

وبحلول عام 2030، سيتجاوز دعم زيادة القرار جميع أنواع مبادرات الذكاء الاصطناعي الأخرى؛ ليشكل 44% من قيمة الأعمال العالمية المشتقة من الذكاء الاصطناعي.

وتعد تجربة العملاء هي المصدر الرئيسي لقيمة الأعمال المستمدة من الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتوقعات قيمة غارتنر للأعمال، حيث يعمل الذكاء المعزز على تقليل الأخطاء أثناء تقديم راحة العميل وتخصيصه على نطاق واسع؛ ما يؤدي إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على ما كان متاحًا مسبقًا للقلة المختارة.

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