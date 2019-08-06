نشوب حريق هائل فى ملاهى ماجيك لاند بـ 6 أكتوبر

06 أغسطس 2019 - 11:11 ص

شب حريق هائل فى مدينة ملاهى ماجيك لاند، بمنطقة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، دون وقوع ضحايا، حيث انتقلت على الفور سيارات الإطفاء، والإسعاف ورجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده.