فنانة شهيرة تكشف عن دمار شقتها بسبب انفجار معهد الأورام

نشرت الفنانة اليمنية أروى صورا من شرفة منزلها الواقع في محيط انفجار معهد الأورام، الانفجار الذي حدث في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين.

وعلقت أروى على الصور مطمئنة جمهورها أن كل ما أصاب منزلها من تلفيات كان كسرا في الزجاج.

وكتبت: "لقطات من داخل منزلي والحمد لله ما في خسائر.. مجرد كسر في الزجاج وما في مصابين أبدا الحمد لله.. الله يرحم اللي ماتوا في هذا الانفجار ويشفي كل المصابين#معهد_الاورام".

شهد محيط معهد الأورام انفجارًا ضخمًا، أدى لاشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة، إثر انفجار سيارة مفخخة.