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الصين: قرار ترامب سيهز الأسواق المالية في العالم

الصين: قرار ترامب سيهز الأسواق المالية في العالم

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متابعات - أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

ترامب

الاسواق المالية

حذر المصرف المركزي الصيني من قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى الاضطراب في الأسواق المالية العالمية.

في سياق متصل  وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية أفادت  بأن بكين علقت شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، ولم تستبعد إمكانية رفع التعريفات الجمركية المفروضة على تلك البضائع المشتراة بعد الـ3 من أغسطس.

وفي بيان رسمي نشرته الوكالة أمس الاثنين جاء فيه: "لا تستبعد الحكومة الشعبية المركزية رفع الرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية الأمريكية المستوردة التي أبرمت عقودها بعد 3 أغسطس، لقد علقت الشركات الصينية الزراعية شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة".

وكانت بكين، قد شددت على أن تلك الخطوة تأتي ردا على قرار واشنطن بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي الأخير "ينتهك إلى حد كبير التوافق الذي توصل إليه رئيسا الصين والولايات المتحدة في أوساكا". بحسب "روسيا اليوم".


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