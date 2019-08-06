بالأرقام.. حجم ثروة داعش

06 أغسطس 2019 - 10:13 ص

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن تنظيم داعش يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار.

وأضاف غوتيريش أن الخسارة جاءت بعد فقدان ما يسمّى "الخلافة" في العراق وسوريا، مع عدم وجود مطالب مالية للسيطرة على أراض والسكان.

وأوضح في تقريرٍ له قدم إلى مجلس الأمن، أمس الإثنين، حول التهديد الذي يمثله التنظيم، أن انخفاض وتيرة الهجمات التي يشنها التنظيم المسلح قد يكون "مؤقتا".

وبحسب ما نشرته رويترز، فقد أشار إلى أنه يعتقد أن التنظيم قادر على توجيه هذه الأموال لدعم "أعمال إرهابية" داخل العراق وسوريا وفي الخارج باستخدام خدمات مثل شركات غير رسمية لتحويل الأموال.

كما أن التنظيم يشجع على زيادة الاكتفاء الذاتي المالي عبر شبكة من المؤيدين والجماعات التابعة له في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا.