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والدة حلا الترك تخلع الحجاب وتوجه رسالة قاسية

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حلا الترك
حلا الترك

متابعات-علا خطاب

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خلع الحجاب

حلا الترك

أحدثت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها بدون حجاب معلنة بذلك خلعه رسمياً.

وظهرت "السابر" في الصورة برفقة إحدى صديقاتها وعلقت عليها: "بعض الأصدقاء نعمة من الله فحافظوا عليها لأنه نحن في زمن كثرت الوجوه المزيفة والنوايا الخبيثة".

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تظهر فيها "السابر" بلا حجاب، لتنهال عليها التعليقات الناقدة متسائلة عن سبب قرارها المفاجئ.

من ناحية أخرى، دافع البعض عن قرارها بداعي حريتها الشخصية باتخاذ قرارها، لتظل إطلالتها محل جدل.



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