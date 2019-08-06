مدير مستشفى 57357: "سنكبل في النار وأنتم السبب"

06 أغسطس 2019 - 09:52 ص



استنكر الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357، الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بشأن رفض المستشفى استقبال حالات المعهد القومي للأورام.



وأضاف "أبو النجا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أغلب الأطباء الموجودين في معهد الأورام هم الموجودون بمستشفى 57357.



وأعرب "أبو النجا" عن استيائه من اتهام البعض للمستشفى بعدم استقبال مرضى معهد الأورام حتى لا يخرجوا من التصنيف العالمي، قائلا: "مفيش حاجة اسمها تصنيف عالمي، سنكبل في النار بسبب ما نكتبه على فيسبوك بسببكم أنتم".



وأوضح "أبو النجا"، أن مستشفى 57357 استقبل اثنين من مرضى معهد الأورام وتلقيا العلاج اللازم، ثم تم نقلهما لمستشفى هرمل.

