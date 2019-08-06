اتهامات بـ"الخيانة" وراء استقالة مدير أعمال هيفاء وهبي

عقب تداول الأخبار عن استقالة مدير أعمال هيفاء وهبيالمفاجئة "محمد الوزيري"، والتي ربطها الأخير بالهجوم الذي شنه عليه بعض رواد مواقع التواصل بسبب تغريدة له عن فرقة "مشروع ليلى"، كشف صحفي لبناني حقيقة الأمر، موضحًا أن "الخيانة" السبب.

من خلال بث مباشر له على تطبيق إنستجرام، أعلن الصحفي ايلي باسيل، خلاله عما يشبه "الخيانة" من وزيري، لافتاً إلى أنه قبل حفل هيفاء الأخير في القاهرة التقى مدير أعمالها صاحب أكبر شركة منتجة للأفلام في مصر، والذي يحاول بقوة التعاقد معها لتصوير فيلم إلا أن "الوزيري" فاجأه بقوله بأنه يمكنه أن يؤمن له فنانة أخرى بثمن أقل، الأمر الذي أثار استغراب ودهشة باسيل والمشاهدين.

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الكلام وتأكيد "باسيل" أنه اتصل بشقيقة هيفاء وأعلمها بالأمر، إلا أن الأخيرة قامت بتكذيبه وأصرت على البقاء مع الوزيري وتصديقه بكل ما يقول، إلا أن الأخير فضل الانسحاب من نفسه في هذا الوقت وأعلن استقالته.

وبرر" وزيري" الاستقالة رابطا الأمر بتغريدة له في حق فرقة "مشروع ليلى"، لافتاً إلى أن أهله تعرضوا للسب بسبب تعبيره عن رأيه وفكره رغم أنه يعمل في إدارة أعمال هيفاء دون مقابل مادي.

وقال في رسالته: "هيفا حبيبتي انتي عارفة كويس إني دايما عايزلك أحسن حاجة وميهمنيش غير مصلحتك وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص".